磐石艦求診人數說法二變 國防部：國軍不會隱瞞

海軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發新冠肺炎確診群聚，但國防部對事前艦上求診官兵人數說詞一變再變，被質疑說詞反覆。國防部發言人史順文上午表示，這是因為艙間消毒人員陸續自磐石艦上找到新資料陸續整理；而國防部不會有任何隱瞞。所有資料也已移交中央疫情流行指揮中心作為疫調使用。

敦睦艦隊磐石艦確診24名新冠肺炎案例，國防部軍醫局昨天提供給朝野立委的資料顯示，敦睦艦隊在來回帛琉的航程中，磐石艦上337位官兵，有70人曾經向艦上醫官求診71次，且其中曾有5人發燒。

但國防部昨日深夜又發稿表示，經再次確認，海軍磐石艦在前往帛琉來回期間，曾向艦上醫官求診人數為148人、226人次，其中包括5人發燒、10人有上呼吸道症候。

國防部之舉被質疑說詞反覆。史順文表示，因為艦上所有目前都在檢疫隔離，艙間是屬於汙染區域，艙間消毒人員，是逐次按艙間消毒狀況，整理剛獲得的資料，後續獲得完整資料，將所有病歷清查完全，作好分類後，立即更新數據，開誠佈公，讓外界了解。

史順文表示，國防部不會有任何隱瞞。所有資料也移交中央疫情流行指揮中心作為疫調使用。