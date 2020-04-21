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染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

90餘位官兵指未接獲指示拒疫調 韓國瑜再對中央喊話

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天上午開防疫記者會，公布確診者第4波足跡。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午開防疫記者會，公布確診者第4波足跡。記者王慧瑛／攝影

高雄市韓國瑜連日多次向中央要求提供敦睦艦隊744位官兵完整名單，昨天傍晚總算獲得回應，取得名單，高雄市衛生局同仁連夜趕工，逐一電訪，過程中有90多位官兵表示未接獲上級指示，拒絕配合高雄市疫調。韓國瑜今天再度對中央及國防部喊話，希望中央與國防部務必宣達所屬人員配合疫情調查，才能在防疫關鍵時刻，採取最佳的疫情控制策略。

高雄市衛生局也說，前三波確診者足跡23處地點，該場域工作人員經統計列冊，需自主健康管理有2262人、居家隔離1人，出現疑似症狀就醫採檢有9人。

採檢結果出爐前，衛生局要求這9位疑似症狀者工作場域暫停開放，包含瑞豐夜市有2人、義大商城有4人、好市多大順店1人、高雄市中正路一處教室有1人、新光三越高雄左營店有1人，這9人出現呼吸道症狀。

衛生局說，近日是疫情發展的關鍵期，市民務必提高警覺，要求上述5處有疑似感染者工作場所仍暫不能對外營業，今天上午公布的第4波、6處足跡據點，今天下午2點之後閉館清消，並配合衛生局疫調。

高雄市長韓國瑜（左）今天上午開防疫記者會，公布確診者第4波足跡。記者王慧瑛／攝影
高雄市長韓國瑜（左）今天上午開防疫記者會，公布確診者第4波足跡。記者王慧瑛／攝影

衛生局 高雄市 韓國瑜

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