千里奔波趕飛機 1名陸配睡過頭差點誤事
預定20日晚間7時50分起飛的第一班「類包機」，出現1名陸配因為累癱睡過頭，差點趕不上飛機的小插曲，所幸最後一刻順利辦理了登機手續。
這名陸配不好意思表示，一路過來路上下雨多霧，路況不佳，暈車嘔吐，把肚子都吐空了，到達上海浦東機場就在候機大廳找個位置直接昏睡，凌晨4點醒來吃了泡麵繼續睡到傍晚，還好有人叫醒，要不然就錯過辦理登機手續。
這名陸配坦言，由於小孩無法長時間耐著性子戴口罩，也怕小孩在高鐵或飛機上感染，所以她和其他家庭一樣，採取從湖北包車的方式，花了14個小時才到上海浦東機場。
在辦理登機手續前，所有滯鄂台人都必須要填寫出入境健康申明表。
目前已經在上海浦東機場的滯鄂台人，傍晚開始陸續辦理登機，並取得登機證，而完成登機手續的台灣人，則是經過海關安檢手續後，到登機口候機，代表離返台的腳步又更近了。
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