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敦睦艦隊24人染疫 孫大千：應先釐清三問題

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千。本報資料照片
前立委孫大千。本報資料照片

海軍敦睦艦隊24人感染新冠肺炎。前立委孫大千在臉書表示，在清查此事責任歸屬的過程中，應該先釐清的三個問題，是誰拍板定案如期進行帛琉訪問行程？國軍是否刻意隱匿？以及敦睦艦隊返航入港後，是否有徹底執行隔離六天的政策？

孫大千指出，在該艦3月5日出發前的連續5天的媒體報導，均集中在討論「出國風險」、「異地辦公」、「社區感染」、和「院內感染」，在疫情如此緊張的情況下，敦睦艦隊卻仍然出訪的決策思維實在難以令人理解。

孫大千說，民進黨的政治人物為了要進行危機處理，現在試圖全面將責任「甩鍋」給國軍來承擔。然而敦睦艦隊出訪並非國軍例行的演訓任務，出訪決策所牽扯的部門，也並非由國防部單獨可以決定，其中必然包含了外交部門和國安部門，因此究竟是在什麼樣的一個狀況之下，由誰拍板定案，在如此高風險的情況之下仍然要如期出訪？

孫大千說，還要釐清國軍究竟是疏忽大意，還是刻意隱匿？執行任務期間有高達70人就診，並且有五人具有發燒症狀，為什麼沒有向指揮中心進行通報？倘若指揮中心可以及早掌握狀況，那麼敦睦艦隊的官兵大可仿照其他遊輪模式，在入港後立即進行集中隔離檢疫，就可以避免勞師動眾發佈細胞警報，讓全台人民陷入恐慌。

孫大千質疑，敦睦艦隊返航入港後，是否有徹底執行隔離六天的政策？在疫調足跡逐漸曝光的情況下，似乎敦睦艦隊的官兵在六天隔離期中，並未認真落實隔離規定。海軍官兵為什麼可以針對如此重要的隔離措施陽奉陰違，相關官員是否有監督不周之處，都應該一併調查。

敦睦艦隊 孫大千 國軍

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