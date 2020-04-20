海軍好忙 敦支返航隔離檢疫兩主力艦仍出海執行任務
海軍109年敦睦支隊包括「磐石」補給艦、「岳飛」、「康定」巡防艦，4月9日至14日表定航返左營軍港靠泊實施隔離檢疫，但海軍今日發出新聞稿披露，其中兩艘主戰艦於4月12至13日仍出港執行任務。
按海軍敦睦支隊行程，4月9日至14日，支隊航返左營軍港靠泊實施隔離檢疫，不置梯口，人員無法上下艦，防疫措施按航行標準實施。
但海軍今天發出新聞稿表示，本軍109年敦睦遠航訓練支隊依中央流行疫情指揮中心指導，參照農委會漁業署「外籍漁工入境檢疫審查程序」，自返國前一站離境應隔離30天，期滿入境時身體無異狀，始得離艦登岸規定。支隊於3月15日由帛琉離開後，至4月13日期滿30天，4月9日返抵左營，4月9日至13日支隊靠泊碼頭期間，管制不得搭梯口，人員無法進出。「其中兩艘主戰艦於4月12至13日仍出港執行任務」，並未有官兵離艦。
據了解，兩艘離港執行任務的是「岳飛」與「康定」巡防艦。
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