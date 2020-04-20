【即時評短】防疫如作戰 國防部選中一中召回官兵超瞎

國防部17日下午召回磐石艦軍官兵， 中部集合地點竟選在台中一中大門口！其中一名確診軍人在上車前量體溫才發現已發燒，緊急送醫。一中位在台中數一數二的鬧區商圈，附近還有最多補習班的水利大樓，在檢疫未知的情況下，國防部竟選在人潮密集處集合，難怪市長盧秀燕說國防部捅出破口，各縣市得忙善後。

海軍敦睦磐石艦隊700多名官兵15日下船後，全台趴趴走，昨天(19日)為止已有24人遭確診罹患新冠肺炎，各縣市急急疫調，公布確診病例足跡，以台中市為例，22名直接接觸者居家檢疫，市政府公務員1名居家檢疫、64人居家自主管理，引來罵聲「這麼沒有危機意識，如保家衛國?!」

台中市衛生局長曾梓展今在記者會提到國防部召回軍艦官兵，地點就選在台中一中集合「市府最高規格到一中校園消毒」消息傳出各界譁然，尤其一中的家長更是憤怒「集合哪裡不選？非選學校旁不可！」曾梓展說，「雖然在校門口戶外集合，但市府必須高規格處理！」但不少人心生懼意。

全國上下都知道「防疫如作戰」，只有國防部有如化外之民，敦睦艦隊出入境來去自如，疫情中心也無法掌握。回到台灣又讓700多名官兵趴趴走，確診病例爆量，緊急召回官兵時根本沒有作戰防禦概念，竟選在台中人口最密集的地方，鬆散程度匪夷所思。

雖然國防部已道歉，也表示誠實面對，絕不隱瞞。最重要的是軍方要一改「自外於疫情」的態度，札札實實防疫，不要再讓破口擴大。