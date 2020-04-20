直播／有兩官兵二採 指揮中心記者會1400舉行
新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午2時舉行。
中央流行疫情指揮中心表示，為因應「武漢肺炎疫情」，今日記者會於下午2時召開，說明疫情及防疫作為等事宜，與會單位為疫情監測組：疾管署，並提供直播。
記者會內容為何？因敦睦艦隊專案24國軍確診，指揮中心昨夜與今上午，針對可能出現在24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，已發出20多萬封簡訊提醒；注意自身健康管理；而檢疫所720官兵中，有兩人出現身體不適，今天再度進行採檢；此外，湖北第二波類包機，有230名台胞今晚將回台。預計應與簡訊提醒、軍艦群聚案、類包機、疫調與新個案等有關，待指揮中心下午說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言