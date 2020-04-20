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磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

直播／有兩官兵二採 指揮中心記者會1400舉行

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、國防部副部長張哲平、國防部海軍司令部副司令梅家樹。記者楊雅棠／攝影
前排左起為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥。後排左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、國防部副部長張哲平、國防部海軍司令部副司令梅家樹。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午2時舉行。

中央流行疫情指揮中心表示，為因應「武漢肺炎疫情」，今日記者會於下午2時召開，說明疫情及防疫作為等事宜，與會單位為疫情監測組：疾管署，並提供直播。

記者會內容為何？因敦睦艦隊專案24國軍確診，指揮中心昨夜與今上午，針對可能出現在24名染疫者15日至18日停留15分鐘以上的空曠場所，已發出20多萬封簡訊提醒；注意自身健康管理；而檢疫所720官兵中，有兩人出現身體不適，今天再度進行採檢；此外，湖北第二波類包機，有230名台胞今晚將回台。預計應與簡訊提醒、軍艦群聚案、類包機、疫調與新個案等有關，待指揮中心下午說明。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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