高雄小港郵局列入染疫足跡 全台第一個郵局停業消毒

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中有確診者到過高雄小港郵局，小港郵局成為疫情爆發以來第一個必須停止營業的郵局。高雄郵局表示，今天員工上班配合市府衛生局人員疫調，郵局內外包含i郵箱全面消毒，不對外營業，民眾須轉鄰近支局辦理郵務。

高市府昨晚公布第一波確診國軍足跡，他們在16日至17日去過高雄漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場與小港郵局等7處，市府要求今天全部停業消毒。