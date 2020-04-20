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高雄小港郵局列入染疫足跡 全台第一個郵局停業消毒
海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中有確診者到過高雄小港郵局，小港郵局成為疫情爆發以來第一個必須停止營業的郵局。高雄郵局表示，今天員工上班配合市府衛生局人員疫調，郵局內外包含i郵箱全面消毒，不對外營業，民眾須轉鄰近支局辦理郵務。
高市府昨晚公布第一波確診國軍足跡，他們在16日至17日去過高雄漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場與小港郵局等7處，市府要求今天全部停業消毒。
小港郵局在上午9點半進行消毒，包含一樓大廳、二樓員工辦公室、大門口、提款機與i郵箱等地一起消毒。高雄郵局表示，今天員工上班是為配合衛生局疫調，停止對外營業一天，民眾若要需要可轉往草衙、二林、佛公等三處郵局洽辦郵務，小港是第一個因疫情須停業的郵局，郵局先前已制定好標準作業流程，一切依據SOP進行。
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