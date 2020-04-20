快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敦睦艦確診搭客運返基隆　國光鎖定五班車旅客皆未脫罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
一名敦睦艦隊確診者，17日晚上搭乘國光客運返回基隆。示意圖／聯合報系資料照
一名敦睦艦隊確診者，17日晚上搭乘國光客運返回基隆。示意圖／聯合報系資料照

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，其中一名確診官兵17日晚間搭乘國光客運返回基隆。對此，國光客運表示，已鎖定三到五班車，且經查，車上旅客都有戴口罩且未脫下，亦沒有咳嗽情形。

該名確診個案15日下船後搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日18時55分搭高鐵自左營回台北，約21時20分轉搭國光客運返基隆，21時50分左右下車後步行返家，中間未去其他公共場所，返家後也未外出。

對此，國光客運總經理吳忠錫說，目前正在相關的資料在做彙整和清查，晚間9時20分前後的車約有三到五部。經檢視錄影帶，旅客皆有全程配戴口罩，當下也沒有相關症狀。

吳忠錫說，因為交通運輸單位防疫措施做的比較早，很早就要求戴口罩，車上也禁止飲食，發燒客予以拒載，旅客可以放心搭乘。

吳忠錫還說，國光出車前都有把車輛消毒，且經過三道程序，第一道是用酒精擦拭，第二道是漂白水，最後還會用次氯酸全車氧化消毒。一旦有確診病例搭乘，除了原來SOP，也會額外要求徹底消毒跟清潔工作。

國光客運 口罩

延伸閱讀

疫情不可輕忽 環球購物屏東店今日休館消毒

敦睦艦確診兵搭近滿座國光客運返基隆 清查同班乘客

極道千金、多情城市、法證先鋒 基隆影視取景拍片暴增

座位加隔簾！國光客運「防疫2.0」專車 清明連假上路

相關新聞

自動化與無人化的軍事革新：軍用無人載具的下一階段

軍用無人機的出現，無疑是近年來最為重要的軍事革命，從一開始單純的無人偵察機，發展到具備精確對地打擊能力的無人攻擊機，已經徹底改變戰場上的生態。但軍用無人載具的發展並未止步於此。

高雄小港郵局列入染疫足跡 全台第一個郵局停業消毒

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中有確診者到過高雄小港郵局，小港郵局成為疫情爆發以來第一個必須停止營業的郵局。高雄...

敦睦艦確診搭客運返基隆　國光鎖定五班車旅客皆未脫罩

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，其中一名確診官兵17日晚間搭乘國光客運返回基隆。對此，國光客運表示，已鎖定三到五班車，且經查，...

國防部召回軍艦官兵中一中集合 1人發燒環保局急消毒

台中市長盧秀燕今天率相關局處長「確診病例説明會」最新進度，台中3名確定病例足跡所經3店1賣場今天全數停業，直接與間接接觸...

台北市染疫海軍足跡曝光 17日到桂林路家樂福吃爭鮮

新冠肺炎升溫，我國爆發敦睦艦隊群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增21名案例，總共已有24人染疫，各縣市已陸續公布...

國軍每人每天一片口罩 陳時中：和群聚感染無關

行政院日前拍板決定，為滿足國軍防疫與戰備需求，國軍每人每日配發一片口罩，持續至新冠肺炎疫情結束。然而隨後爆發敦睦艦隊群聚...

國防部宣布漢光演習延到9月 軍人教召5、6月暫緩

磐石軍艦實習生及軍人已累計有24人確診新冠肺炎，國軍相關戰備演練工作有所延誤。國防部副部長張哲平今於中央流行疫情指揮中心...

打臉國防部敦睦艦隊戴口罩 帛琉大使臉書照還原真相

指揮中心今公布，我國敦睦艦隊爆首例軍艦確診新冠肺炎，目前已有3人確診，國防部稱，軍官在帛琉活動全程戴口罩，但從帛琉大使臉...

敦睦艦隊實習生疑染疫 艦指部：疫情中心統一說明

國軍零確診恐破功？海軍敦睦艦傳出，1名軍校生隨艦隊出訪帛琉後，昨天通報疑似染疫。由於敦睦艦隊入港時，蔡英文總統還特地到軍...

即日起 國軍配給一天一口罩

身為「口罩國家隊」成員的國軍，這陣子卻嚴重缺乏口罩。國防部昨宣布，全體官兵即日起將配給一天一片口罩，共十八萬九千片；另外，僑委會為各地僑界爭取到的五萬片醫療口罩昨天啟運，將運送到全球十七國、卅個城市的重要僑區。

國軍官兵口罩每天發一片 因為這件事卡了好幾天

民進黨政府終於解决國軍近十九萬大軍口罩問題，「每人一片」的決定，是今天由行政院副院長陳其邁召集國防部及中央流行疫情指揮中...

國防部證實 國軍18日起每人每天配一口罩

國內口罩產量雖已提升，不過身為口罩國家隊主要勞力的國軍，本身卻嚴重缺乏口罩。國防部稍早證實，全體官兵未來將一天一片口罩，...

熱門新聞

破天荒第一遭 台南百貨公司因疫情明天關門消毒

台中衛生局公布染疫海軍疫調足跡 這些地方他們都走過

你和軍艦確診者去過同地方嗎？24人遍布9縣市 將發簡訊提醒

敦睦艦隊確診者高雄足跡熱點 有這7處

持續更新／敦睦艦隊24人染疫！下船後活動範圍曝光 足跡遍布9縣市

你去過這些地方嗎？ 中市府公布3名確例者4天足跡示警

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。