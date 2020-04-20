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敦睦艦確診搭客運返基隆 國光鎖定五班車旅客皆未脫罩
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，其中一名確診官兵17日晚間搭乘國光客運返回基隆。對此，國光客運表示，已鎖定三到五班車，且經查，車上旅客都有戴口罩且未脫下，亦沒有咳嗽情形。
該名確診個案15日下船後搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日18時55分搭高鐵自左營回台北，約21時20分轉搭國光客運返基隆，21時50分左右下車後步行返家，中間未去其他公共場所，返家後也未外出。
對此，國光客運總經理吳忠錫說，目前正在相關的資料在做彙整和清查，晚間9時20分前後的車約有三到五部。經檢視錄影帶，旅客皆有全程配戴口罩，當下也沒有相關症狀。
吳忠錫說，因為交通運輸單位防疫措施做的比較早，很早就要求戴口罩，車上也禁止飲食，發燒客予以拒載，旅客可以放心搭乘。
吳忠錫還說，國光出車前都有把車輛消毒，且經過三道程序，第一道是用酒精擦拭，第二道是漂白水，最後還會用次氯酸全車氧化消毒。一旦有確診病例搭乘，除了原來SOP，也會額外要求徹底消毒跟清潔工作。
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