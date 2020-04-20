國防部召回軍艦官兵中一中集合 1人發燒環保局急消毒

台中市長盧秀燕今天率相關局處長「確診病例説明會」最新進度，台中3名確定病例足跡所經3店1賣場今天全數停業，直接與間接接觸者居家檢疫22人，市府員工居家檢疫1人丶居家自主管理64人，辦公室已空無一人，台中市府成為疫期以來最大受害者。

因國防部18日（周六）下午召回軍艦人員在台中一中集合，當天有1人發燒，但確定未到一中商圈消費，全數到高鐡站，環保局新增這兩處消毒點。

磐石艦確定病例24例，台中市有3例確定病例，台中市長盧秀燕表示，台中守了零確例，不小心被國防部破網了，各地方政府必須善後補網。她表示，各界擔心爆社區感染，希望口罩暫停援外，國人一天一片口罩，先保護自己再幫助別人。

台中市衛生局長曾梓展指出，3名病例足跡所經之處，展開疫調共22例接觸者，已居家檢疫。

市府有1名政風處公務員與其中1名確診者喝咖啡，15日相處1小時，市府連夜查證，這名公務員16到17日上班，居家檢疫。與他同處大辦公室60人丶另市府其他單位與政風處洽公及配偶等共5人，共65人居家自主健康管理丶在家辦公。

經發局長張峯源表示，3名確診病例足跡經過的沙鹿家樂福大賣場丶85度C沙鹿英才店丶沙鹿華得來丶沙鹿歐奇牛排今天均已公告停業，一處診所停業，另一家診所經專家確認可以正常運作。待環保局消毒後，經市府專業人員確認後才准恢復營業。

盧秀燕説，這段時間必須加嚴加密。業者停業不是遙遙無期，再視業者消毒的完整與否，經專家認定才能復業。