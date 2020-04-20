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台北市染疫海軍足跡曝光 17日到桂林路家樂福吃爭鮮

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者張世杰／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者張世杰／攝影

新冠肺炎升溫，我國爆發敦睦艦隊群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增21名案例，總共已有24人染疫，各縣市已陸續公布確診個案足跡，台北市有1例確診，北市府昨已針對6個地點緊急消毒，但外界關心何時公布足跡、以及6個地點名單。

台北市副市長黃珊珊今天上午受訪表示，台北市有1例確診，行蹤很明確，從左營回到台北，然後去見女朋友，有坐一些公共運輸工具，但全程戴口罩

黃珊珊接著說，該名確診個案，在4月17日的下午3點至4點，跟女朋友騎車至桂林路的家樂福爭鮮吃飯，只有那時候才拿下口罩，沒去家樂福賣場，之後就騎車走了，這是可能唯一沒戴口罩的時間點，且有25人居家隔離，至於具體內容，還要實地了解或看監視器，這是市府認為有可能風險的地方。

黃珊珊表示，疫情一開始到現在，都是中央公布足跡，之前也有一位公務同仁，曾洩漏足跡遭懲處及調職，所以到底公布的項目及內容，中央沒給一個SOP，什麼時候、什麼東西、要怎麼公布，市府內部早上有討論這件事，到底什麼內容可以公布？像是台中、高雄公布的就不一樣。

黃珊珊已說，至於其他6個地點，該確診個案都全程戴口罩，到底是否要公布，需要中央指示，希望給地方政府一個標準SOP，且散布各縣市的24例確診，不是每例都被公布，北市府也未接到其他縣市通報在台北市的軌跡，綜合以上，24例確診的全國足跡，應該由中央統一處理比較妥當。

北市 口罩 黃珊珊

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