國軍每人每天一片口罩 陳時中：和群聚感染無關

行政院日前拍板決定，為滿足國軍防疫與戰備需求，國軍每人每日配發一片口罩，持續至新冠肺炎疫情結束。然而隨後爆發敦睦艦隊群聚染疫，外界質疑是否因官兵染疫才「促成」此事，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩和染疫事件無關，因須做通盤考量才能定案，因此經過一周才由行政院副院長陳其邁拍板定案。

國防部17日宣布，從18日起，政府將全數供應國軍一天所需18萬9000片口罩，每人每天可配給一片，此前，國軍每日配給量僅4萬7500片，僅夠全軍三成人員可每人一片。

陳時中表示，上周軍方便提出需求，但仍須對是否對其他需用人員造成排擠，仍要做整體通盤考慮，才能做定案，因此經過一個多禮拜，才由行政院副院長拍板定案。

國防部發言人史順文則補充表示，4月9日便已由副院長召集會議，當時針對對衛哨、新兵、醫護等在密閉空間執勤四類人員，發放口罩，針對一般人員則以14天配發10片口罩，並在健保卡註記，但註記有需要解決的問題，因此於4月17日再度召集會議，決議撥發每個官兵每人每天一片口罩。

陳時中說，口罩當然是愈足愈好，但還是要避免浪費，若有互相排擠的因素都要考慮。