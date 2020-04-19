軍方「誠實疫調」困難？ 陳時中：相信台灣人的智慧

磐石軍艦實習生及軍人已累計有24人確診新冠肺炎，面對外界擔憂國防體系有資訊透明度不足、調查困難等問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今亦呼應表示，確實擔心有「誠實疫調」的困難，也擔心社會壓力會讓誠實以告更難。

陳時中表示，會擔心有誠實疫調的困難，但國防部已與指揮中心充分配合，現在反倒擔心「社會壓力」會讓相關人員在誠實以告時，更有壓力。

陳時中說，「怎樣適當發掘真相、減輕壓力，未來管理精進，這應該是社會共識」，她相信，由「台灣人的智慧（台語）」應該是做得到的。