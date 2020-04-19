國軍口罩配發增加 指揮中心：無關敦睦艦隊疫情

指揮中心近日決定全數供應國軍口罩，隨後爆發敦睦艦隊群聚。指揮中心指揮官陳時中今天說，全數供應口罩與群聚案無關，是因調撥口罩需通盤考量，經一週餘協商才定案。

國防部17日宣布，政府將全數供應全軍一天所需18萬9000片口罩，每人每天配給一片，18日開始配送。在此之前，全軍最多僅3成人員每天可配得一片口罩。

隨後18日爆出敦睦艦隊成員群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），但國防部已澄清，全軍每人每天配給一片口罩和敦睦艦隊疫情無關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，國防部口罩增加跟疫情無關，軍方先前就因訓練需要提出口罩需求，但增加配給要評估是否對其他配發族群有排擠效果，必須通盤考量，經過一個多星期的協商，行政院副院長陳其邁拍版定案，認為生產量足夠供應。

陳時中說，口罩當然是愈足愈好，但還是要避免浪費，若有互相排擠的因素都要考慮。