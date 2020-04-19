國防部宣布漢光演習延到9月 軍人教召5、6月暫緩

磐石軍艦實習生及軍人已累計有24人確診新冠肺炎，國軍相關戰備演練工作有所延誤。國防部副部長張哲平今於中央流行疫情指揮中心例行記者會表示，原定四月的漢光演習已經延到9月，全國軍人教召的部分，5、6月也都延緩，至於其他演習是否延期，還要再評估。

國防部海軍司令部副司令梅家樹說，目前戰備都正常，不此影響。目前染疫官兵目前都是屬於磐石艦，另兩艘艦隊人員完成檢疫工作後，會恢復戰備值勤。指揮官陳時中表示，現在確診者相關疫調要先釐清，需要隔離檢疫的都人員都不會放掉，一定要滿14天後，確認無健康疑慮，才能出其他任務。 今天新增確診22人。圖／指揮中心提供 今天新增確診22人。圖／指揮中心提供