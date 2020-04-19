國防部坦承 軍艦人員在帛琉未全程戴口罩

中央流行疫情指揮中心昨公布三名新冠肺炎確診案例，包括兩名政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，一名為敦睦支隊艦上士官，目前均已住院接受治療。外界質疑是否航程期間即有症狀，卻因有隱匿或其他情況導致未能及時處理。國防部發言人史順文今於指揮中心例行記者會表示，航程顛波，頭痛不算少見；國防部海軍司令部副司令梅家樹則坦承，在帛琉未全程戴口罩。

國防部昨新聞稿表示，部說明如後；案396係於4月13日因頭痛求醫診療，經醫官量測體溫為36.6度，遂依頭痛症狀給予藥物治療；另案397自述有身體不適，惟該員並未回報及求醫。今發言人史順文表示，「敦睦」歷經非常嚴謹的計劃過程，當初決定考量防疫，把原要停留國家縮短、航程縮短，已完整評估過程兼顧防疫要求。案396個案在船上提出是頭痛問題，在航程顛波時，頭痛不算少見，而案397、398並沒有提出狀況。

由於有政戰學校學生感染，國防部副部長張哲平表示，在營區包括學校都有單獨隔離的營社，若發生疫情或疑似案例時，就在營區隔離，其他人做自主管理，可即時掌握狀況，以便管制。指揮官陳時中表示，相信在軍隊裡面會比民間的防疫強度更高，因為軍隊有紀律，集中管理則需要做好相關區隔。

梅家樹表示，因帛琉沒有確診案例，相關官士的拜會以及戶外的活動，參與人員沒有戴口罩，不過後續相關人員休假，都有遵守戴口罩的規定。在4/14完成海上30天的要求之後，有「聯合檢疫小組」到船上量測體溫並做健康評估，4/15後也規定每個人每天都要量體溫，確認身體狀況。