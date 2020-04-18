海上漂泊30天有症狀採檢困難 指揮中心擬重新討論

指揮中心今公布，我敦睦艦隊爆首例軍艦確診新冠肺炎，目前已有3人（案396至398）確診，外界憂成此軍艦恐成軍事版「鑽石公主號」與該3名軍艦確診個案同隊共有3艘軍艦，影響官兵及學生合計700多人。對此，考量海上漂泊30天有症狀採檢困難，指揮中心擬重新討論。

據疾管署「船舶申請進港檢疫注意事項」指出，要求船舶停靠我國港埠前，需至少30天內無停泊其他國家，指揮中心指揮官莊人祥表示，符合資格入港後，乘船人員就無需執行14天居家檢疫，但可自行自主健康管理。

為何船舶海上漂泊30天，入境不隔離檢疫？莊人祥說明，一般而言，專家認為新冠肺炎潛伏期為14天，30天不靠港的條件已是專業認定的潛伏期兩倍以上，若在正常流程之下，漂泊期間，船上有症狀者，藉由隨船醫師通報、採檢。

若30天後仍無人回應有症狀，「基本上可視為該船安全無虞。」但今天爆出疫情的敦睦艦隊明明也符合至少30天內無停泊其他國家條件，但卻仍然爆出確診個案，莊人祥僅表示，仍待疫調介入追查，但考量海上漂泊30天有症狀採檢困難，不排除會重新討論船舶停靠防疫方法。