海軍磐石艦染疫 前新江艦長：艦艇防疫困難重重

敦睦艦隊磐石艦三名官兵確診新冠肺炎，有前海軍艦長表示，海軍認真執行分艙分食、分工分流、每日量測三次體溫，都沒發現任何症狀。艦艇防疫委實困難重重。

針對海軍疫情，前海軍新江艦長呂禮詩透過臉書表示，從敦睦艦隊的案例看來，要超前部署、隔離檢疫應該以30天為原則。

他進一步表示，敦睦艦隊3月15日離開帛琉、4月12日案396出現病徵，也就是潛伏期長達29日；在這期間，海軍很認真的分艙分食、分工分流、每日量測三次體溫，都沒發現任何症狀。

呂禮詩引述《新英倫醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的報告指出：新冠肺炎病毒可以在塑膠及不鏽鋼表面存活超過72小時，紙板可達24小時、銅為4小時、懸浮微粒（aerosol）達3小時；即使半生期（half-life），病毒在塑膠上仍可存在近7小時、不鏽鋼超過5小時30分鐘、紙板約為3小時、懸浮微粒超過1小時、銅則將近1小時。他認爲，艦艇防疫實在困難重重。