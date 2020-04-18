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台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

打臉國防部敦睦艦隊戴口罩 帛琉大使臉書照還原真相

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真／台北即時報導

指揮中心今公布，我國敦睦艦隊爆首例軍艦確診新冠肺炎，目前已有3人確診，國防部稱，軍官在帛琉活動全程戴口罩，但從帛琉大使臉書照片卻發現，官兵沒戴口罩，海軍副司令梅家樹表示，帛琉大使館相關臉書內容，必須查證那是什麼機會、什麼場合、什麼活動內容。

海軍副司令梅家樹表示，敦睦艦隊3月12日抵達帛琉，帛琉政府非常重視、執行檢疫、填寫入境健康聲明書。我方也按照當時出國防疫指導，活動全程戴口罩。

其中，3月13日至3月14日帛琉當地有辦政要歡迎儀式與晚會活動，晚會來賓登艦都會實施防疫作為，量測體溫酒精消毒混健康狀況等。另採團體方式到當地參訪，也有要求全程攜帶口罩等。

據悉，當初國防部同意敦睦艦隊出訪帛琉，主要是考量到帛琉零確診，應相對安全，對此，梅家樹也說，為了防止不確定情，抵達前三天也透過大使館讓我們了解當地疫情狀況，當時獲知也是零確診。

針對帛琉相關檢驗能力，指揮中心指揮官陳時中也表示，帛琉在前段時間曾出現一名美籍醫師出現疑似症狀，當初他們無法自行採檢，還是台灣的醫院透過遠端示範、並送檢體至台灣作。「在東南亞，我們高度懷疑潛藏病例存在。」

帛琉 口罩 敦睦艦隊

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