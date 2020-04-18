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【重磅快評】疫情恐出現破口 海軍欠社會一個交代

聯合報 / 主筆室
海軍敦睦艦隊「磐石」艦上的3名同寢室軍校生，都被確診罹患新冠肺炎，圖為敦睦艦隊2019年停靠宜蘭蘇澳港情形。圖／報系資料照片
海軍敦睦艦隊「磐石」艦上的3名同寢室軍校生，都被確診罹患新冠肺炎，圖為敦睦艦隊2019年停靠宜蘭蘇澳港情形。圖／報系資料照片

全台上下才興高采烈慶賀新冠肺炎疫情連續兩天「加零」，軍方也配合「大內宣」，全力誇耀防疫成績。甚至在輿論抨擊之下，國軍官兵終於拿到「每天一口罩」，政府也不忘放話，強調行政院副院長陳其邁的貢獻。結果今天「戰局」大逆轉：海軍敦睦艦隊「磐石」艦上的3名同寢室軍校生，都被確診罹患新冠肺炎。

這不但使國內確診數推進到398人，更糟的是：4月15日敦睦艦隊已經完訓，磐石艦上的337名官兵學生，乃至整個支隊700多人，都已重新「撒」回社會。這3天與官兵們接觸過的親朋好友，參與結訓典禮的參謀總長黃曙光，甚至天天與黃曙光見面的部長嚴德發，乃至國防部其他高階將領們，如今都有被感染風險。

今年敦睦艦隊只造訪帛琉，該國並無確診案例，當艦隊3月15日離開帛琉後，就一路在海上航行，沒再停靠其他國家。儘管如此，4月9日回到左營軍港後，還繼續在碼頭靠泊至15日，確認離開帛琉屆滿一個月後，才允許人員下船。限制措施不可謂不嚴，其目的就是保證，即使有官兵在友邦罹病，也不至於影響國內。

儘管如此，最後卻還是破功，這不能不歸咎於海軍：依據指揮中心發布的疫情訊息，3名軍校生中，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常，15日下船返家後自行就醫，17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初起出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅、味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報。

換言之，若非他們自行就醫，海軍根本不曾報告任何疫情。其中一人在本月初就出現包括咳嗽等症狀，另兩名室友幾天後也出現異常。此時磐石艦已不是在孤立無援的海上，而是靠泊左營軍港碼頭，如有狀況發生，隨時可以得到岸上的支援。在連續出現疑似感染情況下，3名年輕的軍校生，乃至與他們同寢室的更多同學，若說集體串謀不向幹部報告，未免匪夷所思。那麼，是否他們的長官，即使得知風險，卻抱持僥倖心理，想要一賭只是「狼來了」，結果惡夢成真，狼真的來了？

海軍從磐石艦、敦睦支隊、艦隊指揮部乃至司令部的主官，都得給國人一個交代。國防部乃至蔡政府，更不可只顧粉飾太平，或者針對名單中的「自己人」，作斷尾求生、棄車保帥的打算。

海軍 新冠肺炎 疫情 COVID-19

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