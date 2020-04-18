敦睦艦隊實習生疑染疫 艦指部：疫情中心統一說明

國軍零確診恐破功？海軍敦睦艦傳出，1名軍校生隨艦隊出訪帛琉後，昨天通報疑似染疫。由於敦睦艦隊入港時，蔡英文總統還特地到軍港勞軍，軍方不敢大意。海軍艦隊指揮部表示，一律聽從疫情指揮中心指導，採取相關措施，但軍方不便對外說明，統一由中央流行疫情指揮中心回應。

海軍艦隊指揮部表示，司令部長官經常性會巡視軍港，目前一切都依照疫情指揮中心指揮。

據衛政單位掌握，國防政戰學院實習生在2月21日登艦，並在3月12日至3月15日間隨艦前往帛琉，大部分時間都在飯店內；全艦在4月8日靠港，人員在4月15日從左營下船。而該名實習生昨天到醫院就醫，表示4月10日開始頭痛，4月13日出現嗅覺異常，有在船上服用自備藥。該案昨天晚間9點通報確診陽性。

除了該名軍校實習生通報疑似染疫外，敦睦艦上另1名實習生也在4月6日出現嗅覺異常，昨天在桃園就醫。還有1名該艦艇官兵，4月15日下船騎機車返回居住地屏東，昨天出現鼻塞等症狀到左營就醫。目前兩人檢體送高榮，預計今日檢體結果會出爐。

據了解，該艘艦上約有300人，多數已回社區，中央刻正調查名單預計召回中央安檢站集中隔離檢疫，現由中央流行疫情指揮中心透過國防部處理。