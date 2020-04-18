海軍敦睦艦隊疑染疫 ？ 靜待下午指揮中心公布答案

海軍敦睦艦隊結束26天遠航訓練於4月9日返抵國門，因應防疫，船上官兵先隔離6天，不料15日下船後，傳有一名軍校生出現頭痛、嗅覺失靈症狀就醫，疑似染疫，且據知除這名軍校生外，另有兩人身體亦出現異況，採檢結果今天可望出爐。

海軍敦睦遠航訓練支隊是在4月9日返回高雄左營軍港，總統蔡英文當天特地南下校閱，由於艦上官兵因應防疫需先隔離，無法下船，總統還在岸邊揮手致意。不料4月15日官兵下船後，一名國防政戰學院實習生即因頭痛、嗅覺失靈等症狀在中部就醫，疑似染疫。

目前全案由中央流行疫情指揮中心透過國防部處理，高屏管制中心初步了解，艦上300人多數已返回社區，將儘速召回集中隔離檢疫，避免疫情可能擴散。

同艦另一名實習生也出現嗅覺異常，另有官兵下船後即返回住居地，因出現鼻塞等症狀就醫，採檢結果已送高屏管制中心判讀，今天可望出爐。

新冠肺炎爆發以來，公主號郵輪染疫殷艦不遠，國人歷經努力，最近終於控制疫情到三度零確診，沒想到海軍敦睦艦隊盤石號又疑染疫，衛政人士十分擔心造成群聚感染破口。