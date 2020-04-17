國防部證實 國軍18日起每人每天配一口罩

國內口罩產量雖已提升，不過身為口罩國家隊主要勞力的國軍，本身卻嚴重缺乏口罩。國防部稍早證實，全體官兵未來將一天一片口罩，每天18萬9000片口罩的相關預算，全部由政府預算支出。

本周二之前，國軍每天僅分配到1萬7000片；在朝野立委齊聲不平之下，防疫指揮中心於本周二起，每天撥給4萬7500片，但仍不到全軍人數的三成。

國防部發出的新聞稿指出，為確保國軍戰力完整，經向中央流行疫情指揮中心說明實需後，行政院政策決定，全數滿足國軍防疫及戰備需求，全軍每人每日1片，共18萬9000片，所需相關預算，全數由政府支應。

國防部表示，口罩將採梯次撥補，明天即開始配送，循國軍補給系統，儘速配送至全軍各營區官兵手中，並持續撥補至疫情結束。

國防部說，守住健康，就是守護國家安全。感謝社會各界對國軍官兵的支持與關心，國軍與全體國人站在一起，團結一心，共同完成防疫任務，確保戰力完整。