獨/輿論壓力助陣 國軍終於爭取到一天一口罩
政府自詡「口罩國家隊」的表現，不過身為國家隊主要勞力的國軍，本身卻嚴重缺乏口罩，在本周二之前，全軍每天僅分配到17000片。在朝野立委齊聲不平之下，防疫指揮中心於本周二起，每天撥給47500片，但仍不到全軍人數的三成。
昨天又有官兵利用臉書粉專「靠北長官3.0」爆料，國防部要求全軍官兵都要利用衛福部的「健保快譯通」app統一採購口罩，並且將由次長李宗孝中將到各部隊調查，如果發現有官兵不會使用網購，直屬長官就要被處分。消息傳出後輿論譁然，國防部則否認曾經發出如此的電話紀錄。
記者掌握的最新消息，在外界痛斥軍人權益不受重視的情況下，國防部今天終於爭取到，每位官兵都可以每天發給一個口罩。軍醫局所屬的三軍衛材供應處，已經通知各部隊回報人數，以利發放。預期國防部最快今晚可以向外宣布消息。
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