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獨╱總統將首度視導中正理工學院 並釋好消息

聯合報 / 記者程嘉文╱台北即時報導
國防大學（中正）理工學院畢業的軍官，未來又將有機會進入中科院。圖/引自國防大學理工學院網頁
國防大學（中正）理工學院畢業的軍官，未來又將有機會進入中科院。圖/引自國防大學理工學院網頁

中山科學研究院今天選出新任院長，由原副院長張忠誠接任。張忠誠和前兩任院長張冠群、杲中興一樣，都是出身中正理工學院的科技軍官。其中張冠群是以現役中將身分擔任院長，杲中興、張忠誠則是少將退伍後，繼續以文職身分留在院內服務。

以往進入中科院是許多中正理工學院畢業生的第一志願，不過2014年配合中科院轉型為行政法人，不再進用軍職員工，只能從外界招聘。因此在學院的學生與家長之間，引發一些抱怨；學院的錄取分數，也受到一定程度影響。

軍方人士透露，經過國防部國防大學的力爭，政府已經同意，恢復理工學院畢業的軍官，可以進入中科院的規定。下周二蔡英文總統將到桃園龍潭視導，行程除了中科院，也包括位於員樹林中正嶺的理工學院。這是中正理工學院自民國57年遷入現址以來，首度現任總統蒞臨。預期總統將在全校師生面前，宣布這項好消息。

中正理工學院的歷史，最早可以追溯到民國6年，在湖北漢陽成立的「陸軍部漢陽兵工專門學校」，其後歷經多次更名整併，來台後改稱陸軍理工學院，民國55年改隸國防部，更名「中正理工學院」，58年合併「海軍工程學院」及「聯勤測量學校」。民國89年配合國防大學成立，中正理工學院成為其下學院之一，95年國防部配合將校名「中正」二字取消，但外界仍習稱中正理工，營區大門至今高懸「國防大學中正嶺」字樣，英文名稱也仍有「中正」二字音譯。

中科院 國防大學 國防部

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