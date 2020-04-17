中山科學研究院正式宣布新任院長由張忠誠接任

國家中山科學研究院昨日舉行董事會，正式通過由副院長張忠誠接任院長。中科院上午正式宣布此人事案，並表示，張忠誠擔任中科院副院長期間，戮力督導科研建案推動及軍種委製委修專案管制，並落實推展中科院轉型任務，不遺餘力，成果豐碩。

前國家中山科學研究院院長杲中興任期本月15日屆滿，無意留任現職。中科院昨天（16）召開董事會推舉新任院長，國防部推薦由現任副院長張忠誠接任。

中科院上午表示，中科院新任院長張忠誠畢業於中正理工學院正期74年班、國防大學語文中心英語進修班77年班、民國81年取得美國馬里蘭大學機械工程碩士、美國海軍工程學院國防管理班89年班、國防大學管理學院戰略班93年班、民國100年CSIS戰略論壇研討會12期及美國哈佛大學甘迺迪學院「國家與國際安全高階研討班」100年班。

中科院指出，張心誠軍旅期間曾榮獲績優工程師殊榮，其工作歷練曾擔任兵整中心廠長、軍備局計劃評估處副處長、科技產業處及獲得管理處處長、中科院副院長及軍備局副局長等要職，並於107年退役後，再回任中科院副院長，對於國軍各項軍事投資建案、武器研發獲得著有績效。