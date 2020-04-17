國軍缺口罩輔導阿兵哥自購 杜紫宸：嚴德發應下台

國防部上周在立法院稱，國軍每天只分到1萬7000片口罩，消息曝光後，本周起國防部每日配給量增加到4萬7500片，但仍僅足夠衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員四類人員每天一片。 對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書表示，原來台灣疫情最大的破口是國防部。

對於國防部說對於官兵使用「健保快易通」App網購口罩，採取輔導態度。杜紫宸說，「再没有比這事更扯的了」，我們的國軍，居然平均每人每天只能領到0.4個口罩，還勸導阿兵哥自費買口罩，「然後省下口罩去做外交？」部隊住一起、吃一起，萬一發生群聚感染，「請問誰負責？連長負責？旅長負責？總長負責？還是總統要負責？」真的不知道國安高層是怎麽下決策的。

杜紫宸說，原來台灣疫情最大的破口是國防部！還好有百萬醫護警民里鄰守住了防線，天祐没有病毒傳播，否則後果不堪設想！

請問：台灣日產1500萬片口罩，還差國軍17萬張嗎？「嚴德發部長，置同袍及全民生死於不顧，應當立即辭職下台」。