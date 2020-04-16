聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：基於服務、照顧立場 指導官兵使用App買口罩
國軍配發口罩數量是否充足近日受囑，國防部要求各部隊自行上APP採購，傳明天將有高階將領巡視部隊，若有官兵不會上網買口罩就處分直屬主官。國防部今晚表示，是基於服務、照顧官兵的立場指導基層官兵，而「照顧官兵健康為各級幹部職責」。
臉書粉專「靠北長官3.0」今有網友貼出國防部訓令全軍的電話紀錄，內容透露國防部常務次長李宗孝中將明天起將到各部隊巡查，屆時親自詢問官兵，如果發現官兵不會使用App網購口罩，將處分連長，連長不會處分營長，營長不會就處分旅部。
此節經報導披露後，國防部今(16)晚表示，國軍基於服務、照顧官兵的立場，指導各基層部隊幹部主動協助官兵正確使用「健保快易通」App，登錄口罩申請系統，並以營區為單位，統一向營站或便利超商購買口罩，協助分送至官兵手中；另透過影片拍攝於莒光園地播放，以活潑的方式，介紹使用APP網購登記口罩，以及勤洗手的正確防疫觀念。
國防部強調，防疫是國軍當前重要任務之一，照顧官兵健康為各級幹部職責，並在自主健康管理的原則下，持續輔導各級單位正確防疫觀念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言