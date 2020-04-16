國防部：基於服務、照顧立場 指導官兵使用App買口罩

國軍配發口罩數量是否充足近日受囑，國防部要求各部隊自行上APP採購，傳明天將有高階將領巡視部隊，若有官兵不會上網買口罩就處分直屬主官。國防部今晚表示，是基於服務、照顧官兵的立場指導基層官兵，而「照顧官兵健康為各級幹部職責」。

臉書粉專「靠北長官3.0」今有網友貼出國防部訓令全軍的電話紀錄，內容透露國防部常務次長李宗孝中將明天起將到各部隊巡查，屆時親自詢問官兵，如果發現官兵不會使用App網購口罩，將處分連長，連長不會處分營長，營長不會就處分旅部。

此節經報導披露後，國防部今(16)晚表示，國軍基於服務、照顧官兵的立場，指導各基層部隊幹部主動協助官兵正確使用「健保快易通」App，登錄口罩申請系統，並以營區為單位，統一向營站或便利超商購買口罩，協助分送至官兵手中；另透過影片拍攝於莒光園地播放，以活潑的方式，介紹使用APP網購登記口罩，以及勤洗手的正確防疫觀念。