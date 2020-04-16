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軍方下令官兵自購口罩？國防部澄清是「勸導」
身為「口罩國家隊」主力的國軍，本身卻嚴重缺乏口罩。上周三國防部在立院承認，國軍每天只分到1萬7000片口罩，僅為全軍人數一成。消息曝光後，本周起國防部每日配給量，增加到4萬7500片，但仍僅足夠「四類人員」（衛哨、新兵、室內機敏單位、醫護人員）每天一片，國防部因此表示，將要求所有官兵利用衛福部製作的網購口罩App購買口罩，並列入檢查。
今天在臉書粉專「靠北長官3.0」有網友貼出國防部訓令全軍的電話紀錄，指出國防部常務次長李宗孝中將明天起將到各部隊巡查，如果發現官兵不會使用App網購口罩，就要處分其直屬長官。許多網友對此紛紛留言表達不平，認為這又是「有事軍人幹，沒事幹軍人」的又一次表現。
對此，國防部軍事發言人史順文少將指出，國防部對於官兵使用「健保快易通」App網購口罩，採取輔導態度，至於網路上的說法，未必符合實情。
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