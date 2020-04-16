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特戰偵搜車行駛突冒煙自燃 官兵提前疏散均安

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
一輛特戰輕型戰術輪車今天在桃園市楊梅區路旁自燃燒毀，官兵處置得宜，人員均安。圖為示意，非此案車輛。圖／陸軍提供
一輛特戰輕型戰術輪車今天在桃園市楊梅區路旁自燃燒毀，官兵處置得宜，人員均安。圖為示意，非此案車輛。圖／陸軍提供

一輛特戰輕型戰術輪車今天在桃園市楊梅區路旁自燃燒毀，官兵處置得宜，人員均安。陸軍航空特戰指揮部將針對同型車輛展開全面檢修。

航空特戰指揮部今天表示，上午特戰指揮部一輛軍用輕型戰術輪車執行公務返部期間，行經桃園市楊梅區老莊路段時，車輛散出燒焦味，擔任車長的凌姓中尉輔導長，即依標準作業程序將裝備移除卸載，同時指導駕駛使用滅火器滅火，並安排其他乘員擔任交管，引導車流及通報楊梅消防隊至現場撲滅火勢。

航特部表示，凌姓中尉在此案中處置得宜，未釀大禍及人員均安；全案刻由航特部配合桃園市消防隊釐清原因。

航特部指出，此案凌姓中尉反應機警、處置得宜，將予以議獎及表揚，後續將針對同型車輛全面檢修；另援引為例，持恆要求所屬單位落實行車前各項檢查及風險管控作為，確維部隊行動安全。

特戰 陸軍

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