後備官兵日夜支援口罩生產 廠商特製軍版迷彩口罩相贈

後備指揮部派遣官兵日夜持續投入「口罩國家隊」生產，台灣區不織布工業同業公會今天特別致贈6000片專供軍方使用的迷彩醫用口罩給北區後備指揮部，將陸續送到官兵手上。經濟部次長曾文生表示，「口罩國家隊」的關鍵，是國軍弟兄在背後所付出的貢獻，感謝國軍在防疫工作上不遺餘力，守護國人健康安全。

國防部「軍聞社」今日報導，醫療用口罩產能上看1500萬片，為感謝國軍支援提升口罩產能，台灣區不織布工業同業公會理事長陳世中號召北部口罩供應鏈生產廠商董事長，在台北市軍人服務站站長江忠德陪同下，致贈北區後備指揮部加菜金及特製醫用迷彩口罩，感謝支援單位在第一時間投入口罩生產行列，北區後備指揮部指揮官也回贈感謝牌。

與會的曾文生表示，國家現在各個醫療院能夠有充足的醫療用口罩，到民眾能透過上網預購口罩，「口罩國家隊」其中的關鍵，正是國軍弟兄在背後所付出的貢獻。