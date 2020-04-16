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雲豹30公厘機砲輪型戰鬥車測考 彈幕下集結帥照曝光
雲豹CM34型30公厘機砲輪型戰鬥車今日在陸軍南區聯合測考中心進行射擊訓練，軍方披露砲車大批集結測試煙幕彈的帥照。
國防部「軍聞社」今日報導，接受測考的30公厘機砲輪型戰鬥車，在測考中心裡配合機動路線，分別對靜態及動態標靶射擊，成功命中目標，期間也發射煙幕彈模擬干擾敵人測距及目標鎖定能力等，磨練部隊臨戰、接戰作為。
報導指出，由中科院承製30機砲全砲塔系統，配合軍備局生產製造中心與各兵工廠負責全系統整合與承製工作，於民國105年成功發展CM34型30公厘機砲輪型戰鬥車，民國108年底正式量產，增強地面部隊防衛效能，主要射擊目標為敵軍輪型車輛、碉堡、堅固工事等，有效提升地面部隊打擊火力。
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