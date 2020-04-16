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國防部修法恐侵犯媒體監督 政院：堅守新聞自由不變

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國防部欲提出「刑法」155-1條修正草案。 圖／聯合報系資料照片
國防部欲提出「刑法」155-1條修正草案。 圖／聯合報系資料照片

為因應中共藉由「新三戰」散播軍事假訊息，國防部欲提出「刑法」155-1條修正草案，規定「意圖散佈於眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑2分之1。」

對此，Kolas表示，台灣是民主自由的國家，守護人民的言論自由與媒體的新聞自由，但也因為如此，台灣的自由開放也導致假訊息攻擊的頻率越來越高，任何帶著特定敵意、明知而捏造危害國安的假訊息，都不被允許。但政府堅持任何修法都必須以不侵害言論自由與新聞自由為前提。

她指出，國防部建議法務部新增刑法155-1條，僅在部會討論階段，行政院也尚未收到國防部建議修正的內容，無法進一步評論，但堅守言論自由與新聞自由的立場不會改變。

假訊息

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