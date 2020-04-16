海陸特勤隊18艘新型突擊艇今年起造 屏東罡旻企業得標

海軍為海軍陸戰隊特勤隊採購18艘新型突擊艇與特殊登船裝備，日前採最有利標方式，由屏東罡旻企業以4億5131萬2000元得標，預計在今年4月至民國111年6月30日之間履約。

海軍陸戰隊特勤中隊這18艘FRP（Fiber Reinforced Polymer/Plastic）纖維強化塑料材質的特戰作戰突擊艇，每艇同時配備一組能強行登艦的登船工具，執行海上反恐任務。

海陸突擊艇需求為FRP材質，船長9至11公尺之間，船上可搭載10人，乘員皆附設座位，特勤隊員10人以850公斤計算，須加計艇艏38公斤的M2白朗寧式0.50吋重槍管機關槍、艇艉35公斤MK19 MOD3 40榴彈機砲各1挺，6箱彈藥共計約159公斤，在此近噸「滿載」情況下，快艇必須有船速35節的表現。

此外，每艘特種作戰突擊艇配備1組登艦工具組，包含拋繩槍組、快速突擊升降機組、戰術突擊梯組等，提供特勤隊員執行反劫船、滲透突擊、反特攻作戰使用。

罡旻是國內生產軍用快艇的知名廠商，擁有為新加坡軍警與海巡署生產快艇的實績；海巡署特勤隊也正建案，採購3艘特戰突擊艇與登船工具，構型鎖定罡旻船廠KM-25特勤快艇。