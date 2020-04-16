國安單位：情資顯示中共海上民兵未部署運用在台海

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，國防部副部長張哲平上午在立法院答詢表示，航行路線與歷次軌跡相吻合，判定這是年度例行計畫。中共此時遠海長行、軍機繞台，展現軍事行動上沒有疫情空窗期，但我方聯合情監偵會嚴密掌握海空動態，有信心可以從容應處，但此時不要隨中共起舞。

立法院內政委員會今增列議程安排「中共以組織海上民兵等方式製造灰色地帶衝突，探討對我國家安全之影響及因應措施」專題報告。

上月金門海巡隊海巡艇執行驅離任務，遭中國快艇和漁船蓄意衝撞，是否海上民兵引發疑慮。但海委會、國防部、國安會都認定這是單純的偶發事件。海洋委員會主委李仲威表示，中共慣用模式以漁船在前，民兵船、海警船、軍艦在後，編組聯防機制，與金門衝突不同。

三單位口徑一致，中共在東海及南海利用海上民兵船製造灰色地帶衝突的戰略，以優勢數量包圍或干擾特定國家船舶，達到海上維權或實質控制目標。目前情資顯示並沒有部署、運用在台海，但不能排除任何可能，會持續關注。

張哲平也表示，金門事件應為單純偶發情形，非試探性質，雖然18至35歲都可列為民兵資格，但此事件未有從事民兵任務情形，目前看來都是漁民。他認為對岸若要恫嚇，應會使用航空母艦或飛機，而非漁船。

對國防部智庫、國防安全研究院報告將金門衝撞事件解讀為中國升高衝突的徵候。張哲平表示，他不太認同結論，但學術研究仍要重視，未來中共可能運用灰色地帶非傳統安全的威脅方式，展開對我鬥爭。

此外，張哲平答覆立委黃世杰，國防部研判遼寧艦率艦南下，屬年度例行計畫。對立委賴惠員問起，美國海軍學會四月月刊指中國海上民兵武裝，已成為中國國家海洋戰略的重要組成部分，建議美國動用私掠船對抗中國的海洋擴張。張哲平一開始聽不懂私掠船，聽委員轉述後表示他對這事不太清楚。