快訊

他不是這樣的人：性犯罪裡，黃金男孩與壞女孩的模版

國民黨前立委林益世今假釋 高院裁定限制出境、出海8個月

將被推舉接任中科院長 張忠誠：尊重董事會決定

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍少將退伍的張忠誠（左）軍旅生涯期間在聯勤丶軍備局系統任職。圖：軍備局
陸軍少將退伍的張忠誠（左）軍旅生涯期間在聯勤丶軍備局系統任職。圖：軍備局

國家中山科學研究院院長杲中興任期昨日（15）屆滿，中科院將在明天（16）召開董事會推舉新任院長，國防部將推薦由現任副院長張忠誠接任。張忠誠上午態度低調，但強調一切尊重董事會決定。

負責國軍武器系統研發生產與規劃的國家中山科學研究院，院長杲中興4月15日任滿3年，依「國家中山科學研究院設置條例」可由董事會決定是否再續聘一任3年，但杲中興本人去職意願堅定，寧返回研發前線，傳國防部陸續徵詢包括軍備局長房茂宏、曾任中科院副院長、現任漢翔公司總經理馬萬群，但都意願不高而作罷，最後決定以內升方式，由副院長張忠誠升任。

陸軍少將退伍的張忠誠軍旅生涯期間在聯勤丶軍備局系統任職，少將退伍時曾獲國防部長嚴德發頒授獎章表揚軍職期間的貢獻，張忠誠退伍後一度規劃轉往民間企業發展，但張忠誠在國防事業管理與主管軍事投資建案方面的長才獲高層重視，因此安排他以文職身份出任中科院副院長，將在明天舉行的董事會上推舉他出任院長一職。

中科院

延伸閱讀

擬修法對報導「軍事假消息」加重其刑 國防部這樣解釋

中科院繼台東飛彈試射 4月下旬再進行砲彈驗證

爭取成立全台首家無人機學院 嘉義縣擬與中科院合作

中科院東部飛彈射擊 「強弓專案」再驗證

相關新聞

將被推舉接任中科院長 張忠誠：尊重董事會決定

國家中山科學研究院院長杲中興任期昨日（15）屆滿，中科院將在明天（16）召開董事會推舉新任院長，國防部將推薦由現任副院長...

審榮民預算爆軍備內幕 海軍買方陣快砲是拆軍艦舊貨？

立法院外交國防委員會上午完成退輔會榮民榮眷基金會109年預算案初審，立委卻披露海軍2017年採購方陣快砲採購案懲處，指國...

陸專教育長與小21歲女上士疑不倫 陸軍：兩人調職接受調查

周刊今天報導，指已婚的陸軍專科學校上校教育長李志萍，與一名比他小21歲的女上士輔導長，在軍校附近的摩鐵旅館共處3小時，遭...

海軍司令劉志斌與參謀總長黃曙光不和？海軍司令部：絕無嫌隙

媒體報導海軍司令劉志斌與參謀總長黃曙光傳不和，海軍司令部今（15）日表示，絕非事實，呼籲外界不要破壞國軍內部團結和諧。

擬修法對報導「軍事假消息」加重其刑 國防部這樣解釋

國防部擬修法對傳述「軍事假消息」者罰款、判刑，尤其針對媒體報導「加重其刑」，引發干預新聞自由疑慮。國防部今天表示，此案仍...

遼寧艦東部海域演訓直升機起降 戰略學者：應為反潛操演

中共解放軍海軍航艦遼寧艦12日航經宮古海峽南下。軍方今天表示，遼寧艦上的艦載直升機曾在台灣東部海域起降演訓；戰略學者林穎...

中科院繼台東飛彈試射 4月下旬再進行砲彈驗證

國家中山科學研究院本月9日晚間在台東進行「強弓專案」飛彈試射，引起地方熱議後，預計下旬有6至8天在東部海域進行砲彈試射，...

假定湖口旅染疫... 吳斯懷建議國防部兵棋推演應變計畫

美軍航空母艦陸續染疫停航檢疫，國民黨立委吳斯懷上午在立法院表示，以美國國力之強，羅斯福號航艦染疫疏散官兵隔離檢疫，都需一...

6輛拖板車運送108輛M1A2T戰車 立委憂心遲滯演訓機動

陸軍隨對美採購108輛M1A2T戰車，隨案採購6輛HET重裝備運輸車專用拖板車，陸軍參謀長陳忠文上午表示，部署北部聯兵營...

美方推介我採購標三防空飛彈？ 海軍否認

外傳美方向我推介採購標準三型防空飛彈，海軍參謀長敖以智上午在立法院否認此事，強調未在任台美軍方交流場合獲得這項訊息，我方...

立委要求國軍野戰單位全數配發口罩 國防部允諾爭取

政府每日配給國軍使用口罩，目前提升到4萬7500餘個，但朝野立委上午在立法院紛關切這個數量光是陸軍野戰部隊7萬7400人...

共軍頻演訓 嚴德發：作最壞打算，開戰也能因應

共軍遼寧艦編隊南下南海演訓，共機多次擾我領空，美軍機艦也頻繁穿越台海監控，國民黨立委江啟臣上午在立法院質詢表示，共軍舉措...

熱門新聞

圖表看疫情／英106歲嬤康復出院 全球確診數突破206萬例逾13.4萬人死亡

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

才一天又破零！我增2新冠肺炎確診 一人來自「最毒班機」

呂秀蓮示警：別讓「以疫攻台」戰火在台灣燃燒

直播／我新增2例確診…全屬境外移入 總累積達395例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。