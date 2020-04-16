將被推舉接任中科院長 張忠誠：尊重董事會決定

國家中山科學研究院院長杲中興任期昨日（15）屆滿，中科院將在明天（16）召開董事會推舉新任院長，國防部將推薦由現任副院長張忠誠接任。張忠誠上午態度低調，但強調一切尊重董事會決定。

負責國軍武器系統研發生產與規劃的國家中山科學研究院，院長杲中興4月15日任滿3年，依「國家中山科學研究院設置條例」可由董事會決定是否再續聘一任3年，但杲中興本人去職意願堅定，寧返回研發前線，傳國防部陸續徵詢包括軍備局長房茂宏、曾任中科院副院長、現任漢翔公司總經理馬萬群，但都意願不高而作罷，最後決定以內升方式，由副院長張忠誠升任。

陸軍少將退伍的張忠誠軍旅生涯期間在聯勤丶軍備局系統任職，少將退伍時曾獲國防部長嚴德發頒授獎章表揚軍職期間的貢獻，張忠誠退伍後一度規劃轉往民間企業發展，但張忠誠在國防事業管理與主管軍事投資建案方面的長才獲高層重視，因此安排他以文職身份出任中科院副院長，將在明天舉行的董事會上推舉他出任院長一職。