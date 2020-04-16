審榮民預算爆軍備內幕 海軍買方陣快砲是拆軍艦舊貨？

立法院外交國防委員會上午完成退輔會榮民榮眷基金會109年預算案初審，立委卻披露海軍2017年採購方陣快砲採購案懲處，指國防部當年「因為美國方陣快砲從軍艦上拆下來」，以便宜價格要求我方限期報發價書，承辦軍官因此遭到處分。列席的退輔會主委馮世寬證實當年由他簽准處分，他說，底下人主動積極，卻反而犯了錯，這種錯是程序上的，也是無心的。

退輔會榮民榮眷基金會109年預算案原應去年底前審議，但委員會拖到現在4月才初審，榮民榮眷基金會部分預算包括文創150萬元、微電影拍攝款項250萬元預算，因業務需要已陸續支用，前者超支15萬元。基金會原主張以自有財源為由，將透支部分併入決算，但朝野立委認為此舉未尊重立法院，違反財政紀律「未審先用」而反對，一度揚言全刪。

民進黨立委王定宇舉例表示，海軍方陣快砲案，國防部是因為美國方陣快砲從軍艦上拆下來，以便宜價格要求我方限期報發價書，當時7月份立法院沒開會，這麼緊急的狀況，海軍報了發價書，但發出發價書的承辦人員仍受處分，由時任國防部長的馮世寬簽處份。

馮世寬表示，方陣快砲案，底下人主動積極，卻反而犯了錯，這種錯是程序上的，也是無心的。而他現在當主委立場，屬下是主動積極，希望立委放他們一馬，會針對多出15萬款項進行弭補。

海軍當年向美國「新購」「方陣快砲」案，因為在預算尚未經過立法院同意，就先與美方簽署發價書，引發朝野立委不滿，以侵犯預算審議權為由，將新購方陣快砲案年度預算3億3891萬元中的5851萬9千元予以凍結，軍方認錯，並稱海軍在採購作業上確有疏失，但強調先簽約為國家省12億元。

當時軍方強調美國出售的是新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較我國現有方陣快砲系統性能先進，並因應作戰需求，增加了可見光／紅外線瞄準系統，且在原本的自動系統外再增設手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。但立委今披露這批快砲至少部分是從退役軍艦上拆下來。