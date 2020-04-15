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海軍司令劉志斌與參謀總長黃曙光不和？海軍司令部：絕無嫌隙
媒體報導海軍司令劉志斌與參謀總長黃曙光傳不和，海軍司令部今（15）日表示，絕非事實，呼籲外界不要破壞國軍內部團結和諧。
「新新聞」報導，劉志斌曾撤回黃曙光屬意的將級人事案，且無法觸及黃曙光主導的潛艦國造案，同時重新審視海軍已拍板的軍購重大建案，兩人傳不和。
海軍司令部發出新聞稿表示，海軍司令劉志斌自上任以來與國防部參謀總長黃曙光合作無間、溝通密切，絕無嫌隙；海軍各項建案均延續原計畫推動執行，潛艦國造IDS各項專案會議，劉志斌均全程參與，報導內容純屬媒體虛構，絕非事實。
海軍司令部強調，媒體應善盡職責，自重自律，勿妄加揣測、捕風捉影，誤導大眾視聽，破壞國軍內部團結和諧。
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