聽新聞
test
0:00 / 0:00
擬修法對報導「軍事假消息」加重其刑 國防部這樣解釋
國防部擬修法對傳述「軍事假消息」者罰款、判刑，尤其針對媒體報導「加重其刑」，引發干預新聞自由疑慮。國防部今天表示，此案仍在研討階段，將會在確保言論自由及新聞自由前提下，審慎訂定修法內容。
國防部今在立法院證實，擬提出刑法155-1條修正草案，希望比照「傳染病防治法」，將傳述「軍事假消息」者罰款判刑。國防部長嚴德發在立法院允諾，將盡速完成修法。
根據國防部提出的修正草案：「意圖散佈於眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣廿萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑二分之一。」
國防部解釋表示，中共近年不停對我散布假訊息，企圖影響我國社會秩序安寧，各部會均已檢討修正業管法規，以茲因應，如傳染病防治法、糧食管理法、災害防救法及食品安全衛生管理法等。國防部依敵情威脅，配合各部會檢討反制假信息相關依法行政應處措施，所業管的陸海空軍刑法第72條「軍人造謠罪」亦一併完成修正。
國防部表示，針對國防上的假訊息，應如何規範，以保障國家安全，目前尚在研討階段；國防部將與相關部會，在確保言論自由及新聞自由的前提下，參考外國立法例及學者意見，審慎研討訂定修法內容。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言