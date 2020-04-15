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假定湖口旅染疫... 吳斯懷建議國防部兵棋推演應變計畫

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國民黨立委吳斯懷說，國防部目前防疫超前部署，作了許多應變措施，但是不是夠具體，必須審慎面對。假定湖口基地有一個旅出現感染，這個旅現有的兵舍恐不夠隔離，要兩到三個營區才夠作隔離，國軍應變量能是否足夠，須務實進兵棋推演。圖／本報資料照
國民黨立委吳斯懷說，國防部目前防疫超前部署，作了許多應變措施，但是不是夠具體，必須審慎面對。假定湖口基地有一個旅出現感染，這個旅現有的兵舍恐不夠隔離，要兩到三個營區才夠作隔離，國軍應變量能是否足夠，須務實進兵棋推演。圖／本報資料照

美軍航空母艦陸續染疫停航檢疫，國民黨立委吳斯懷上午在立法院表示，以美國國力之強，羅斯福號航艦染疫疏散官兵隔離檢疫，都需一星期時間，他建議國軍應針對類情庄應變計畫進行兵棋推演，尤其要優先擴大口罩配發官兵對象，讓國軍官兵免於匱乏。國防部長嚴德發允諾再對國軍應變計畫作檢視，同時聯繫衛福部，提出口罩需求。

國防部長嚴德發上午率官員列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第43條條文修正草案」等案進行報告。吳斯懷質詢表示，他今天在立法院衛環委員會質詢衛福部次長有關國口罩配發問題，對方允諾，只要是公部門需求單位提出，他們會盡量滿足。

吳斯懷表示，國軍原每日配發一萬七千片，經朝野一起為國軍基層官兵說話，現在增到四萬七千五百片，但國防部規劃適用人員仍僅原四類，應用在衛哨、新兵、醫護人員與密閉室內執勤四類人員使用，這四類人口罩是否足夠？吳斯懷說，國軍現有一百一十八萬片口罩戰備存量，也只夠十天使用。他建議國防部應上網審視基層官兵反應，了解基層需求。

衛福部提出數據，一天有一千五百萬份量能，現在郵局庫存還有四千多萬片，外科手術還有兩千一百多萬片，現在又有援外能量，產量應無問題，建議國防部關照基層官兵反應，依戰備存量，且延後新訓，會影響役男人生職涯規畫，國防部要盡快處理。

吳斯懷指出，參照美軍航空母艦染疫問題，美軍亞太戰力形成真空，四艘航艦確診新冠肺炎，三艘執勤、三艘在歲修中，第一艘確診的羅斯福號航艦起初不敢將三千官兵疏散到關島隔離，因為需要準備時間，三千人的隔離病房，哪怕是美國國力這麼強的國家，都作不到，而要拖上一星期；艦上保留三分之一兵力留駐也需要時間調度。

吳斯懷說，國防部目前防疫超前部署，作了許多應變措施，但是不是夠具體，必須審慎面對。假定湖口基地有一個旅出現感染，這個旅現有的兵舍恐不夠隔離，要兩到三個營區才夠作隔離，國軍應變量能是否足夠，須務實進兵棋推演。

他表示，新北市長目前計畫作封城推演，他曾質詢提醒行政院，一旦要動用軍隊，相關法源、指揮體系、預算經費等，國防部須前超部署。口罩需求也須向防疫指揮中心提出足額需求，讓國軍官兵免於匱乏。

對此，嚴德發表示，會再作檢視。而國軍口罩配發量已增加，現在除這四類人員外，會再作檢討擴充其他人員需求，目前以國軍現有存量來滿足，但會儘快進行檢討，向衛福部聯繫，提出需求。

國軍 國防部 口罩 新冠肺炎

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