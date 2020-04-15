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美方推介我採購標三防空飛彈？ 海軍否認

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍艦載防空火砲換裝示意圖。圖：蔡適應辦公室
海軍艦載防空火砲換裝示意圖。圖：蔡適應辦公室

外傳美方向我推介採購標準三型防空飛彈海軍參謀長敖以智上午在立法院否認此事，強調未在任台美軍方交流場合獲得這項訊息，我方也未曾主動表達要採購標三。目前海軍標準一、二型防空飛彈仍在進行延壽，維持妥善。

國防部長嚴德發上午率官員列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第43條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時關切標準三型傳聞，國防部與海軍雖然否認，但都表示若有機會，國軍對任何符合作戰需求的裝備都願進行評估，但敖以智披露，標三的關鍵是須搭配其他載台。

蔡適應進一步表示，國軍現役有標準一型、二型防空飛彈與方陣快砲，未來方陣快砲要改為國產海劍羚防空飛彈，標準一型則改成國造海劍二防空飛彈，標準二計畫改成國造海弓三防空飛彈。他說。方陣快砲改成海劍羚，有效安全距離拉高，從3公里變8公里；停產的標準一改成國造海劍二沒問題；但標準二型射程達到150公里，卻改成射程僅100公里的海弓三，「戰力是增加還是減少？」，從數據看來標二性能並不比海弓三差。

海軍參謀長敖以智則回應，海軍艦載防空飛彈及火砲目前並沒有改變，標一、二都還在作延壽，但未來希望藉由國防自主進行提升，國造新裝備性能中科院還在作精進。

外傳美方向我推介採購標準三型防空飛彈，海軍參謀長敖以智（右）上午在立法院否認此事，強調未在任台美軍方交流場合獲得這項訊息，我方也未曾主動表達要採購標三。目前海軍標準一、二型防空飛彈仍在進行延壽，維持妥善。圖：擷自立法院直播畫面
外傳美方向我推介採購標準三型防空飛彈，海軍參謀長敖以智（右）上午在立法院否認此事，強調未在任台美軍方交流場合獲得這項訊息，我方也未曾主動表達要採購標三。目前海軍標準一、二型防空飛彈仍在進行延壽，維持妥善。圖：擷自立法院直播畫面

飛彈 海軍 蔡適應

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