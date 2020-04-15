美方推介我採購標三防空飛彈？ 海軍否認

外傳美方向我推介採購標準三型防空飛彈，海軍參謀長敖以智上午在立法院否認此事，強調未在任台美軍方交流場合獲得這項訊息，我方也未曾主動表達要採購標三。目前海軍標準一、二型防空飛彈仍在進行延壽，維持妥善。

國防部長嚴德發上午率官員列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第43條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時關切標準三型傳聞，國防部與海軍雖然否認，但都表示若有機會，國軍對任何符合作戰需求的裝備都願進行評估，但敖以智披露，標三的關鍵是須搭配其他載台。

蔡適應進一步表示，國軍現役有標準一型、二型防空飛彈與方陣快砲，未來方陣快砲要改為國產海劍羚防空飛彈，標準一型則改成國造海劍二防空飛彈，標準二計畫改成國造海弓三防空飛彈。他說。方陣快砲改成海劍羚，有效安全距離拉高，從3公里變8公里；停產的標準一改成國造海劍二沒問題；但標準二型射程達到150公里，卻改成射程僅100公里的海弓三，「戰力是增加還是減少？」，從數據看來標二性能並不比海弓三差。