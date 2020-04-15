立委要求國軍野戰單位全數配發口罩 國防部允諾爭取

政府每日配給國軍使用口罩，目前提升到4萬7500餘個，但朝野立委上午在立法院紛關切這個數量光是陸軍野戰部隊7萬7400人就不夠用，希望國防部為三軍野戰單位全數配發口罩。國防部長嚴德發允諾爭取。

海軍參謀長敖以智上午表示，日前返台檢疫的海軍敦睦艦隊，目前接受隔離的官兵健康都沒有狀況。昨日進行檢疫，並通報疾管署邊境管制局，今天上午由參謀總長黃曙光主持結訓典禮，官兵下午即可離艦休假。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第43條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。包括國民黨立委陳以信、李貴敏、馬文君、民進黨立委劉世芳、蔡適應等多位朝野立委，都關切國軍口罩數量仍然不足，希望政府能進一步增加國軍口罩配發數量。

蔡適應質詢表示，國軍目前一天配4萬7500餘個口罩，應用在衛哨、新兵、醫護人員與密閉室內執勤四類人員使用，但戰野部隊有沒有？陸軍參謀長陳忠文表示，現役野戰部隊7萬7400人，蔡適應說，4萬多口罩即便只發給陸軍都不夠。

蔡適應表示，希望國防部能為三軍野戰單位全數配發口罩，包括裝甲部隊，戰車上就是密閉空間；海軍艦艇目前已有，而空軍飛行員有獨立艙間，希望該有的都要有，確保國軍零確診，他說，警政署一天就配發給全國員警五萬份口罩，比國防部多。