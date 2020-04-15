共軍頻演訓 嚴德發：作最壞打算 開戰也能因應

共軍遼寧艦編隊南下南海演訓，共機多次擾我領空，美軍機艦也頻繁穿越台海監控，國民黨立委江啟臣上午在立法院質詢表示，共軍舉措明顯在測試台海局勢的壓力極限。國防部長嚴德發上午表示，共軍文攻武嚇一直以來都是這樣的，而國軍戰備整備就是勿恃敵之不來，恃吾有以待之。作最壞的打算。就算開戰，國軍都有因應方案。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第43條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。江啟臣表示，在疫情當下，我方全力在作防疫，但國際情勢不是我們所想像，從美軍與共軍活動，不能拿過去這一兩年來比。近期共軍頻繁演訓的舉措，明顯在測試台海壓力，國防部是否擔心擦槍走火？

嚴德發表示，「當然不能擦槍走火」，而國軍不挑釁、不卻敵，不鬆懈戰備。他認為，共軍文攻武嚇一直以來都是這樣的，國軍戰備整備就是勿恃敵之不來，恃吾有以待之。作最壞的打算。江啟臣追問，什麼是「最壞的打算？」「就是開戰？」嚴德發說，「是」，誠如立委所言，各項風險都有；而國軍都有準備因應方案，國防部就是將各種可能發生的情況，「我們都作過推演」。

立委追問，國防部預判這個時期，共軍開戰的可能會否比以前高？嚴德發說，就軍事角度看，主要以徵候為主，審視雙方戰略意圖。立委問，若中共武力犯台，最先徵兆是什麼？切斷小三通、直航？軍事部署調動等，嚴德發說，武力犯台有其條件，立委所講都是徵兆，中共若武力犯台，國軍透過情監偵都會掌握。最簡單的跡象就是部隊集結，可以看得出來。