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國防部擬修法打擊軍事假消息 嚴德發：儘速修法

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
民進黨立委趙天麟質詢表示，對中共發布軍事假消息，我國現有法律在行政裁罰上有其極限，不管是行政裁罰或民法，結果就是不罰、駁回、不起訴，國防部因此曾提出刑法155-1條修正草案。圖：擷自立法院直播畫面
民進黨立委趙天麟質詢表示，對中共發布軍事假消息，我國現有法律在行政裁罰上有其極限，不管是行政裁罰或民法，結果就是不罰、駁回、不起訴，國防部因此曾提出刑法155-1條修正草案。圖：擷自立法院直播畫面

國防部提出刑法155-1條修正草案，希望比照「傳染病防治法」，將傳述「軍事假消息」者罰款判刑，「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑二分之一」。國防部長嚴德發允諾，將儘速完成修法。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第四十三條條文修正草案」等案進行報告，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢表示，對中共發布軍事假消息，我國現有法律在行政裁罰上有其極限，不管是行政裁罰或民法，結果就是不罰、駁回、不起訴，國防部因此曾提出刑法155-1條修正草案。

他進一步指出，國防部希望比照傳染病防治法，將意圖散布於眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處二年以下有期徒、拘役或新台幣20萬元以下罰金。而以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑二分之一。

立委認為，這個「很好很重要」，但此案修法進度緩慢，他將要求此案加快修法，因為傳染病防治法在這方面效果卓越，面對中共文攻武嚇的假消息，可為軍方提供武器扼止軍事假消息。

國防部法律事務司長沈世偉表示，去年在修陸海空軍刑法第72條時有注意到這個問題，曾擬案到法務部作研討，但後來覺得此案須謹慎周延，因此去年底普邀專家學者，針對條文再作擬案送法務部，五月份針對此問題會再作討論。嚴德發則表示，將儘速完成修法。

國防部 假消息 嚴德發

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