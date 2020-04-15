國防部長嚴德發回應共媒恫嚇：不鬆懈戰備 不隨之起舞

中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。

針對遼寧艦編隊南下等共軍近期在區域內的活動，嚴德發答詢時證實海軍168艦隊日前曾出海應對。海軍參謀長敖以智則表示，共軍此行是例行性組合訓練，有威嚇意思。國軍隨時都備便。

針對中共的武嚇動作，嚴德發認為，「有增加」。而所謂「勿謂言之不預」，意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，不管是預或不預，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。國軍透過聯合情監偵掌握共軍的動態，共軍軍事訓練活動，頻次較密，國軍勿恃敵之不來，不會鬆懈戰備，國軍正在快速提升戰力。

針對共軍演訓、美軍電偵機跟監的行動，嚴德發認為，美軍頻密到南海的情監偵動作，是正常的，都是這樣作的。而共軍主要目的，主要彰顯出中共在疫情嚴峻狀況下，沒有軍事空窗期，因此持續作軍事訓練，也衝擊區域安全，當然也對作些軍事恫嚇、威懾，這是一貫伎倆。而美軍在印太戰略構想下，要實現區域國家的安全承諾，也展現區域內軍事活動，主要目的是希望維護區域安全跟穩定，也表現出在地區的軍事優勢。而國軍透過聯合情監偵，區域內活動都能掌握，強化戰備準備，確保國土安全。

針對新冠肺炎疫情，嚴德發也進一步表示，國軍目前零確診。但共軍確實受到疫情影響，國安局、國防部有掌握，但中共不公開；軍事活動在彰顯共軍不受疫情影響。美方的活動則在支持印太戰略，展現足夠維繫區域和平穩定的優勢戰力，具備主導能力，因應疫情有配套措施。我方不會鬆懈戰備，不挑釁、不卻戰。