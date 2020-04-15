快訊

NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

新店隨機殺人背後刺死路人案 北檢求處死刑

國防部長嚴德發回應共媒恫嚇：不鬆懈戰備 不隨之起舞

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發（右）上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。圖：擷自立法院直播畫面
中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發（右）上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。圖：擷自立法院直播畫面

中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。

針對遼寧艦編隊南下等共軍近期在區域內的活動，嚴德發答詢時證實海軍168艦隊日前曾出海應對。海軍參謀長敖以智則表示，共軍此行是例行性組合訓練，有威嚇意思。國軍隨時都備便。

針對中共的武嚇動作，嚴德發認為，「有增加」。而所謂「勿謂言之不預」，意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，不管是預或不預，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。國軍透過聯合情監偵掌握共軍的動態，共軍軍事訓練活動，頻次較密，國軍勿恃敵之不來，不會鬆懈戰備，國軍正在快速提升戰力。

針對共軍演訓、美軍電偵機跟監的行動，嚴德發認為，美軍頻密到南海的情監偵動作，是正常的，都是這樣作的。而共軍主要目的，主要彰顯出中共在疫情嚴峻狀況下，沒有軍事空窗期，因此持續作軍事訓練，也衝擊區域安全，當然也對作些軍事恫嚇、威懾，這是一貫伎倆。而美軍在印太戰略構想下，要實現區域國家的安全承諾，也展現區域內軍事活動，主要目的是希望維護區域安全跟穩定，也表現出在地區的軍事優勢。而國軍透過聯合情監偵，區域內活動都能掌握，強化戰備準備，確保國土安全。

針對新冠肺炎疫情，嚴德發也進一步表示，國軍目前零確診。但共軍確實受到疫情影響，國安局、國防部有掌握，但中共不公開；軍事活動在彰顯共軍不受疫情影響。美方的活動則在支持印太戰略，展現足夠維繫區域和平穩定的優勢戰力，具備主導能力，因應疫情有配套措施。我方不會鬆懈戰備，不挑釁、不卻戰。

國軍 中共 疫情 嚴德發

延伸閱讀

因應防疫 嚴德發：教召、勤召停止至6月

國軍獲配口罩終於加碼 每日增加近三倍

航特部爆老鼠會詐財 國防部長下令重啟調查

航特部官兵遭逼貸款詐財 嚴德發：無黑幫介入

相關新聞

因應防疫 嚴德發：教召、勤召停止至6月

因應防疫需求，繼3、4月份教召、勤召停止後，國軍將5、6月份新兵訓額也減半，國防部長嚴德發上午在立法院受訪表示，勤務召集...

美軍電偵機現蹤台灣南部海域 3週內第12度

共軍航艦遼寧號13日通過巴士海峽，學者推測可能伴隨潛艦水下兵力。據飛機守望今天資料，一架美軍RC-135W電偵機上午現蹤...

中共「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

解放軍在4月10日分別以殲-11等戰機、「遼寧號」航母等六艦，從台灣南北的巴士海峽和宮古海峽穿出第一島鏈，而此刻正值美國疫情嚴重、美軍染疫之際，中共這次形同「以疫謀霸」的軍事動作，不僅是正面挑戰美軍，更是擺明「趁虛而入」。

國防部長嚴德發回應共媒恫嚇：不鬆懈戰備 不隨之起舞

中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。

陸軍：美方已來台協助整建M1A2T訓練場

台灣對美採購108輛M1A2T戰車，陸軍今天表示，預計112年派員赴美受訓，美方人員也已來台協助整建裝訓部坑子口靶場、4...

因應疫情 逾四千役男延後入營

國防部昨宣布，因應疫情控制所需的住宿空間與安全社交距離，經與內政部協調，國軍五、六月軍事訓練役新兵訓練訓額將減半。內政部役政署則表示，受到影響的軍事訓練役男梯次包括陸軍一○八梯、海軍艦艇兵六十六梯、空軍六十七梯，為確保役男服役健康安全，有四千一百五十人須延後入營。

美軍來台現勘我M1A2T戰車訓場 陸軍今年展開整建

陸軍司令部對美採購M1A2T型戰車，明天將在立法院外交及國防委員會首度說明全案進度。美方去年已來台赴裝訓部坑子口靶場、4...

中共戰艦通過台海 綠委接著秀美軍肌肉

新冠肺炎疫情緊張，台海周邊也氣氛不同，中共海軍船艦10到12日，連續3天在台海周邊進行航訓，民進黨籍立委王定宇傍晚在臉書...

防疫宣傳學 國防部軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾

防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆有效使用，軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁贈送軍迷之用。軍版的口罩...

美航艦動彈不得 中共遼寧艦放眼「真空的」太平洋

中共海軍遼寧號航空母艦，率領五艘其他軍艦，於4月11日凌晨通過宮古海峽，由東海進入西太平洋。我國國防部於12日晚間發布新聞稿表示，遼寧艦編隊「由台灣東部外海經南部海域持續南駛，從事遠海長航訓練」。

國防資源釋商 空軍66架高教機額度拔頭籌

國防部今天表示，秉持「國內廠商有能力供應，不向外採購」原則，將裝備研發、產製、維修等一般軍需釋放民間，據統計，因政府推動...

國防部沒說清楚的遼寧艦 軍事迷在「3Q哥」FB找到答案

中共海軍遼寧號航空母艦3天前率五艘其他軍艦通過宮古海峽，由東海進入西太平洋，我國國防部12日晚間發布新聞稿指遼寧艦編隊「...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診逼近200萬 川普宣布停止贊助WHO

反擊譚德塞！紐時募資廣告上了 聶永真曝資金分配走向

台灣廣告登紐時 世衛大動作13點聲明回應

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

新北下周做封城兵推 北市：封城是大事要和中央討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。