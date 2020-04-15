雲豹30公厘機砲輪型戰鬥車集火射擊 驗證30砲塔威力

中共環球時報對台以「勿謂言之不預」恫嚇台灣，國防部長嚴德發上午立法院表示，此言的意思是不要怪我事先沒告訴你，有警告意涵。而中共不放棄武力犯台，企圖改變現狀，不管中共放什麼話，「不管是預或不預」，國軍不會鬆懈戰備，我們不能隨之起舞。

2020-04-15 10:20