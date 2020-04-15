雲豹30公厘機砲輪型戰鬥車集火射擊 驗證30砲塔威力
國軍陸續撥交服役的雲豹CM-34型30公厘機砲輪型戰鬥車，昨日集結陸軍南區聯合測考中心進行射擊訓練，驗證30機砲射控砲塔的性能。
國防部「軍聞社」報導，為提升地面部隊作戰能力，國軍CM34型30公釐機砲輪型戰鬥車今日於陸軍南區聯合測考中心進行射擊訓練，官兵在射擊指揮官口令引導下，對準前方靶區進行射擊，配合靈活的車輛機動能力，發揚制壓火力。
報導引述教官郭基祥士官長的話表示，30機砲為新一代的武器、觀測及射控系統，於民國108年正式投入相關部隊，強化地面部隊機動性與火制效能，可針對輕裝甲載具、多人操作武器等，以及密集部隊進行摧毀射擊。
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