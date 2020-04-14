美軍來台現勘我M1A2T戰車訓場 陸軍今年展開整建

陸軍司令部對美採購M1A2T型戰車，明天將在立法院外交及國防委員會首度說明全案進度。美方去年已來台赴裝訓部坑子口靶場、420訓場及北測湖口訓場現勘，認為若經整建，可滿足新型戰車訓練使用；陸軍今年起已啟動訓場整建與戰車堡建置等工程規劃作業。

陸軍司令部表示，耗資新台幣398億125萬6千元採購108輛戰車，將分4批次於民國112至115年接裝，部署於北部地區，以提升地面防衛作戰能力及確保中樞安全戰力。

陸軍司令部表示，新型戰車採購案於108至116年編列預算新台幣405億2415萬9千元，循軍購管道向美採購新型戰車108輛。陸軍司令部強調，M1A2T型戰車具備數位指管能力，亦能提升聯合作戰整體作戰效益，其強大火力、高速機動力及裝甲防護力，將成為聯合國土防衛作戰中的致勝關鍵。

陸軍司令部表示，陸軍已於去年11月8日獲得「新型戰車」發價書，依程序辦理採購計畫，經國防部12月10日核定，由駐美軍事代表團於12月13日簽署發價書，全案軍購款預算上 限美金13億495萬9千元，折合新台幣398億125萬6千元，並於12月20日於政府採購網登錄決標公告，全案軍購款合於立法院審議額度，後續將由華美雙方依節點管制共同執行各項作業 。

陸軍司令部表示，為周延全案作業，自今年起已啟動師資種能、訓場整建、戰堡建置、模擬器購置及準則發展等相關配套整備。

陸軍司令部表示，為建立新式戰車未來教訓能量，M1A2T型戰車師資種能採赴美訓練模式，運用美軍現有訓場及師資培訓陸軍種能84員、操作36員、維保48員，訓期6至9個月，預於 112年初選員赴美受訓；而為利選員作業，現正運用國內語文班隊培訓，預劃培訓語文專長人員計168員；另掌握曾就讀美軍校受訓的年輕軍、士官72員，依職務及經管發展納入候選名簿以廣儲人才，擇優送訓。