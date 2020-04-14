快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫宣傳學 國防部軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆使用，軍事發言人室製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁軍迷贈送之用。記者洪哲政／攝影
防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆使用，軍事發言人室製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁軍迷贈送之用。記者洪哲政／攝影

防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆有效使用，軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁贈送軍迷之用。軍版的口罩收納套在防範新冠肺炎疫情的時空裡，留下軍方防疫的見證。

這片口罩收納夾是由軍事新聞處製作，封面刻畫「時時刻刻—國軍一直都在」萌系卡通圖樣，落款為中華民國國防部。各頁圖中除教導如何使用存放套包括口罩外，同時提醒正確洗手七字訣，提醒民眾出入場所口罩防疫保平安。

國防部發言人室表示，塑膠製的收納夾使前宜用酒精或消毒水消毒，可用於包覆被使用後，有需要第二次使用的口罩，避免汙染、方便攜帶，或也可直接收納準備丟棄的口罩。

防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆使用，軍事發言人室製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁軍迷贈送之用。記者洪哲政／攝影
防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆使用，軍事發言人室製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁軍迷贈送之用。記者洪哲政／攝影

口罩 國防部 新冠肺炎

延伸閱讀

4月15日起新竹縣兒童口罩 每日配售量增加200片

兒童口罩好難買 陳時中：每天約配送130萬片

兒童口罩分4款 民怨買口罩就像「開福袋」碰運氣

響應阿中部長！中衛將產10萬「櫻花粉」口罩

相關新聞

防疫宣傳學 國防部軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾

防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆有效使用，軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁贈送軍迷之用。軍版的口罩...

美航艦動彈不得 中共遼寧艦放眼「真空的」太平洋

中共海軍遼寧號航空母艦，率領五艘其他軍艦，於4月11日凌晨通過宮古海峽，由東海進入西太平洋。我國國防部於12日晚間發布新聞稿表示，遼寧艦編隊「由台灣東部外海經南部海域持續南駛，從事遠海長航訓練」。

國防資源釋商 空軍66架高教機額度拔頭籌

國防部今天表示，秉持「國內廠商有能力供應，不向外採購」原則，將裝備研發、產製、維修等一般軍需釋放民間，據統計，因政府推動...

國防部沒說清楚的遼寧艦 軍事迷在「3Q哥」FB找到答案

中共海軍遼寧號航空母艦3天前率五艘其他軍艦通過宮古海峽，由東海進入西太平洋，我國國防部12日晚間發布新聞稿指遼寧艦編隊「...

國軍獲配口罩終於加碼 每日增加近三倍

國防部上午表示，國軍每日獲得配給的口罩，已從原來每日1萬7千多片，增加到4萬7500多片。

遼寧艦進入南海 國防部：勿恃敵之不來 恃吾有以待之

針對共軍遼寧艦編隊經我東部海域進入南海，國防部發言人史順文上午表示，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。中共持續對台文攻武嚇，從...

羅斯福號航艦染疫 是否打擊美軍作戰能力？

對美海軍來說，近期的羅斯福號艦隊人員染疫是一項嚴重但並非不能處理的危機。原因在於美海軍艦艇在設計之初，就已保留足夠的醫療空間和設備，讓人員有狀況時亦能得到充分的醫療資源，甚至在緊急狀況下也能騰出額外空間用作隔離區域。

當兵要等等 國防部宣布5、6月份新兵訓額減半

國防部上午宣布，因應疫情控制所需的住宿空間與安全社交距進，經與內政部協調，國軍5、6月份軍事訓練役新兵訓練訓額將減半，未...

遼寧艦繞台 陸：將常態化

中共海軍新聞發言人高秀成昨天證實，中共海軍遼寧艦航母編隊於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計...

遼寧艦編隊南駛 美軍電偵機密集進入南海作業

根據「飛機守望」（Aircraft Spots）推特披露，，美國空軍RC-135W、海軍P-3C電偵機今天頻繁出入巴士海...

遼寧艦航向南海 美電偵機先「卡位」

中共遼寧號航空母艦出港率艦隊南下，國防部昨晚首度發表官方訊息表示，共軍艦艇編隊前天由東海航經宮古水道後，由我東部外海經南部海域繼續南駛，從事遠海長航訓練；國軍運用聯合情監偵系統全程監控，並完成相關應處作為，以確保國家安全與維護區域和平穩定。

遼寧艦南下中 國防部首發訊息：編隊自我東部外海南駛

針對正在南下的共軍遼寧艦編隊，國防部今（12日）晚首度發表官方訊息表示，編隊昨天由東海航經宮古水道後，今天由我東部外海經...

熱門新聞

張上淳解析台灣新冠病例 有這個習慣的人病情比較嚴重

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

圖表看疫情／短短一周翻倍！全球新冠感染病例逼近200萬

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

影／蘇貞昌：運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。