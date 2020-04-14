防疫宣傳學 國防部軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾

防疫宣傳學，國防部為鼓勵口罩重覆有效使用，軍事新聞處製作「萌系」口罩收納夾，作為發言人粉絲專頁贈送軍迷之用。軍版的口罩收納套在防範新冠肺炎疫情的時空裡，留下軍方防疫的見證。

這片口罩收納夾是由軍事新聞處製作，封面刻畫「時時刻刻—國軍一直都在」萌系卡通圖樣，落款為中華民國國防部。各頁圖中除教導如何使用存放套包括口罩外，同時提醒正確洗手七字訣，提醒民眾出入場所口罩防疫保平安。