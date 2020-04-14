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國防部沒說清楚的遼寧艦 軍事迷在「3Q哥」FB找到答案

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
在12日傍晚，立委陳柏惟在臉書發文呼籲強化國防，所附圖片卻「湊巧」透露了遼寧號的動態，是由巴林坦海峽進入南海。圖/引自陳柏惟臉書粉絲頁
在12日傍晚，立委陳柏惟在臉書發文呼籲強化國防，所附圖片卻「湊巧」透露了遼寧號的動態，是由巴林坦海峽進入南海。圖/引自陳柏惟臉書粉絲頁

中共海軍遼寧號航空母艦3天前率五艘其他軍艦通過宮古海峽，由東海進入西太平洋，我國國防部12日晚間發布新聞稿指遼寧艦編隊「由台灣東部外海經南部海域持續南駛，從事遠海長航訓練」，但遼寧艦底開到哪兒去了？國防部語焉不詳，軍事迷倒是從「3Q哥立委」陳柏惟的臉書找到答案。

12日傍晚，台灣基進立委陳柏惟在臉書貼文，強調「不只公衛醫療，國防更要超前部署」，因應國際複雜局勢，「靠山山倒，靠人人倒，自己要有點實力最可靠！」，他並在貼文附上示意圖，描繪近日各國機艦在台灣附近動態，最受人矚目的顯目的藍虛線，畫出遼寧號由台灣與呂宋島之間向西通過，進入南海的航跡。相關官員透露，「3Q哥立委」陳柏惟所繪的圖「雖不中亦不遠矣」。

更多內容請見【 聯合報專區】 美航艦動彈不得 中共遼寧艦放眼「真空的」太平洋

陳柏惟 遼寧艦 中共

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