國防部沒說清楚的遼寧艦 軍事迷在「3Q哥」FB找到答案

對美海軍來說，近期的羅斯福號艦隊人員染疫是一項嚴重但並非不能處理的危機。原因在於美海軍艦艇在設計之初，就已保留足夠的醫療空間和設備，讓人員有狀況時亦能得到充分的醫療資源，甚至在緊急狀況下也能騰出額外空間用作隔離區域。

2020-04-14 11:26