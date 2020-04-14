國軍獲配口罩終於加碼 每日增加近三倍

國防部上午表示，國軍每日獲得配給的口罩，已從原來每日1萬7千多片，增加到4萬7500多片。

國防部嚴德發日前在立法披露，國防部每天只分配到1萬7千片口罩，不少立委都為國防部不平，指1萬7千片口罩，怎夠18萬9千餘名官兵用，國防部還支援政府做口罩，怎會分配這麼少。

國防部上午舉行記者會，軍醫局衛保處處長高中錚表示，經外界關注，國防部獲得善意回應，國軍口罩撥補從每天1萬7千多片，現在增加到4萬7500多片，可提供國軍防疫工作、擁擠密閉空間戰備任務所需；一般官兵口罩需求則依中央疫情指揮中心政策，會鼓勵官兵依中央罩實名制2.0政策，進行線上申購，並派代表到營區附近超商統一領取。

國防部發言人史順文則表示，國防部獲分配的口罩，分給4類官兵使用，包括衛哨、新兵、在戰情中心等室內機敏單位以及醫護人員使用。

另有官兵聲稱，國防部防疫指導稱官兵返家一樣要與家人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，太不近人情。但史順文澄清表示，國軍防疫要求都是在合理範圍之內，不會作過度要求；高中錚則表示，國防部的宣導是不要與返國親友有親密的接觸。因為最近疫情的延續多是國外返國境外移入案，所以國軍的宣導是盡量不要與返國的家屬作親密接觸。